Un elicottero è scomparso dai radar nella zona di Foggia

Sabato mattina intorno alle 10.30 avrebbe interrotto i contatti radio e sarebbe scomparso dai radar un elicottero, mentre sorvolava la zona della provincia di Foggia con a bordo cinque persone. L’elicottero era partito poco più di un’ora prima dalle isole Tremiti, arcipelago nel mar Adriatico sempre in provincia di Foggia. Al momento sono in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco nella zona circostante, sia per mare che via terra.

🔴 In corso le ricerche di un elicottero con 5 persone a bordo di una ditta privata che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena (FG). Sulla zona squadre dei #vigilidelfuoco e l’elicottero del reparto volo di Pescara [#5novembre 12:20] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 5, 2022