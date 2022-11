Tutte le 11 persone imputate per aver partecipato nel 2016 un rave a Orbetello, in Toscana, sono state assolte dal tribunale di Grosseto, dove da anni erano coinvolte in un processo per invasione di terreni.

Il rave si era tenuto sui terreni di una vecchia fabbrica di esplosivi fra ottobre e novembre del 2016. Avevano partecipato centinaia di persone e la notizia era finita anche sui giornali nazionali, più o meno come successo in questi giorni con il caso del rave organizzato vicino a Modena. Ai tempi la procura aveva deciso di incriminare soltanto 11 ragazzi, tutti sotto ai 25 anni, che aveva fermato mentre stavano trasportando parte dell’attrezzatura sonora. Il Tribunale di Grosseto ha infine stabilito che non sono punibili «per la particolare tenuità del fatto», e li ha obbligati a pagare una semplice multa da mille euro ciascuno.

– Leggi anche: Cosa sono davvero i rave