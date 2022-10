Un lavoro al Post, molto vicino a chi lo legge

Il rapporto di complicità che il Post ha costruito in questi anni con lettrici e lettori, abbonate e abbonati, è una delle cose più preziose e importanti su cui ha investito, e conservare e coltivare questo rapporto è una delle cose a cui dà maggiori attenzioni. Concretamente significa fare tante cose diverse, e una tra le più rilevanti è l’applicazione dei criteri e dei modi di fare le cose del Post al cosiddetto “customer care”: la gestione di tutti i rapporti con lettrici e lettori, abbonate e abbonati. Capire le richieste e le necessità, spiegare le scelte e le ambizioni.

Ogni giorno, centinaia di persone scrivono messaggi al Post: per segnalare un refuso, per farci i complimenti, e molto spesso per chiedere aiuto quando non riescono a fare qualcosa sul Post. Leggere tutti quei messaggi, assicurarsi che raggiungano i destinatari giusti e rispondere quando necessario è un lavoro sempre più impegnativo e serve una persona in più che aiuti a farlo.

Se pensi che la cosa ti possa interessare e se hai esperienza in questo tipo di lavoro, qui trovi maggiori informazioni sia sul ruolo che abbiamo in mente che su come presentare una candidatura.

E grazie, come sempre.