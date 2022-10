I giornali nelle edizioni di oggi scelgono argomenti diversi per i loro titoli di apertura: il Corriere parte dall’attacco ucraino alle navi russe al largo della Crimea, Repubblica dalle armi inviate dall’Italia all’esercito ucraino, La Stampa si sofferma sulla dichiarazione del presidente del Senato Ignazio La Russa sulla festa del 25 aprile. Le altre testate nazionali aprono con i progetti del governo per giustizia, pensioni e reddito di cittadinanza, mentre il Sole 24 Ore sul possibile rinvio di plastic e sugar tax. Tutti i giornali prevedono una foto o un richiamo al grave incidente di Seul. I giornali locali hanno spesso in apertura questioni legate all’aumento dell’inflazione, gli sportivi raccontano delle vittorie di Napoli, Inter e Juventus nelle partite di ieri di Serie A.