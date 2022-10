Libri interessanti, da fuori

Per una nuova casa editrice non è facile scegliere come far notare i propri libri in mezzo a tutti quelli che escono, che sono decine di migliaia ogni anno: nel 2021 più di 85mila, secondo i dati dell’Associazione Italiana Editori (AIE). Accento, fondata dal conduttore televisivo Alessandro Cattelan, ha deciso di provarci puntando molto sulle immagini e meno sui testi, e su dimensioni più ridotte di quelle della maggior parte dei libri nuovi. È ancora presto per valutare se le sue prime copertine stiano piacendo, dato che sono in circolazione da soli due giorni, ma intanto si sono distinte tra quelle dei libri usciti nell’ultimo mese. Tra le altre ce ne sono due di Einaudi in cui si è giocato con la nota gabbia grafica dell’editore e quella, molto semplice ma efficace, di un romanzo che parla di un’ossessione legata all’uso dei social.