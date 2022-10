Il bollettino sul coronavirus diventerà settimanale

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato che il bollettino sull’andamento dei contagi da coronavirus non sarà più diffuso con cadenza giornaliera, come è stato finora, ma settimanale. È presumibile che oggi verrà pubblicato l’ultimo bollettino giornaliero, e di conseguenza tutti i prossimi bollettini vengano pubblicati di venerdì.

In una nota Schillaci ha detto anche che è in via di definizione un provvedimento per reintegrare il personale sanitario che era stato sospeso perché non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale e per annullare le multe nei loro confronti, in vista della scadenza al prossimo 31 dicembre dell’obbligo di vaccino per il personale delle strutture sanitarie. Schillaci ha motivato brevemente questa decisione citando la «preoccupante carenza di personale medico e sanitario segnalata dai responsabili delle strutture sanitarie e territoriali», che i medici reintegrati dovrebbero colmare.

