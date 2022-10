La Guardia di Finanza sta indagando sulla divisione italiana della casa farmaceutica Pfizer per una possibile evasione fiscale di 1,2 miliardi di euro

La Guardia di Finanza, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ha avviato un’indagine nei confronti dell’azienda farmaceutica statunitense Pfizer per una possibile evasione fiscale in Italia.

Secondo quanto scrive Bloomberg citando fonti a conoscenza dei fatti alla base dell’indagine, tra il 2017 e il 2019 la divisione italiana di Pfizer avrebbe trasferito denaro a società affiliate negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi, per evitare di pagare le tasse sugli utili in Italia. Secondo Bloomberg, in quegli anni Pfizer avrebbe trasferito all’estero in tutto 1,2 miliardi di euro di profitti. Al momento non c’è nessuna accusa nei confronti di Pfizer, che in un comunicato ha fatto sapere di aver sempre rispettato le norme fiscali e i requisiti dell’Italia.

