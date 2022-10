A Como un carabiniere ha sparato al suo comandante

Giovedì sera ad Asso, in provincia di Como, un carabiniere ha sparato al suo comandante e si è poi chiuso con lui all’interno della caserma: il comandante, Doriano Fucilieri, è stato ferito, ma sulle sue condizioni al momento non si sa molto, così come non è chiaro se all’interno della caserma siano presenti altre persone. Secondo le testimonianze di chi si trovava nella zona è stato sparato più di un colpo. Fuori dalla caserma si sono radunati molti altri carabinieri, tra cui alcuni appartenenti a reparti speciali per la gestione di situazioni di emergenza. Nessuno però finora è riuscito a entrare nell’edificio, dove il carabiniere che ha sparato è armato ed è per questo ritenuto pericoloso e difficile da avvicinare.