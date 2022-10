La grande manifestazione in Iran per i 40 giorni dall’uccisione di Mahsa Amini

Caricamento player

Mercoledì in diverse città dell’Iran ci sono state grandi manifestazioni in occasione dei 40 giorni dall’uccisione di Mahsa Amini, la donna di 22 anni morta il 16 settembre a Teheran, la capitale dell’Iran, dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa per non avere indossato correttamente il velo islamico, o hijab, come prescritto dalle leggi iraniane. La manifestazione più partecipata è stata nella città originaria di Amini, Saqqez, nel Kurdistan iraniano, dove decine di migliaia di persone sono andate al cimitero dove la donna è sepolta per renderle omaggio.

Secondo l’agenzia di stampa iraniana ISNA alla manifestazione di Saqqez avrebbero partecipato almeno 10mila persone. Sia ISNA che la ong Hengaw, che ha sede in Norvegia e si occupa delle violazioni dei diritti umani nel Kurdistan, hanno scritto che ci sono stati scontri tra la polizia e i manifestanti, e che le autorità locali hanno interrotto i collegamenti a Internet in città «per ragioni di sicurezza». Hengaw scrive anche che la polizia avrebbe sparato colpi d’arma da fuoco e lacrimogeni contro la folla, ma non ci sono conferme al riguardo.

Saqqez, look at this huge crowd. This is where the protests started forty days ago. Thousands are gathered around Jina (Mahsa) Amini’s grave in Saqqez, Iranian Kurdistan. There are protests and strikes in other cities, too. Forty days and people are only just getting started. pic.twitter.com/u0ygh3XxE9 — Beri Shalmashi (@BeriShalmashi) October 26, 2022

Vari video pubblicati sui social network mostrano che prima dell’inizio della manifestazione la polizia iraniana aveva bloccato le strade che portavano al cimitero di Saqqez per impedire alle persone l’accesso: ma moltissime hanno lasciato le proprie auto e hanno cominciato a sfilare a piedi verso il cimitero.

Nei video si vede una grande folla che percorre la strada che porta alla tomba dove è seppellita Amini, gridando slogan contro il regime iraniano e in particolare contro Ali Khamenei, la Guida suprema, cioè la figura politica e religiosa più importante dell’Iran.

Iran’s national protests are entering week six. In Saqez, hometown of Mahsa Amini, thousands of people ignore government road closures to walk to her gravesite on the 40th day of her death. A growing number of young women refuse to wear compulsory hejab. pic.twitter.com/aMsbKz9MGX — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 26, 2022

Mahsa Amini era stata arrestata il 13 settembre dalla polizia iraniana. Tre giorni dopo era stata trasferita in un ospedale di Teheran perché, secondo la polizia, avrebbe avuto un attacco cardiaco in carcere, una versione smentita da subito dai genitori della ragazza. Secondo loro, la figlia sarebbe stata picchiata duramente in carcere, e le percosse sarebbero state la causa del ricovero in ospedale il 16 settembre, e della morte avvenuta sempre lo stesso giorno.

Le manifestazioni per la morte di Amini vanno avanti in tutto il paese ininterrottamente dal 16 settembre: è un fatto molto inusuale per l’Iran, dove i movimenti di protesta erano sempre stati repressi in poco tempo dalle autorità, che potrebbe significare un indebolimento del regime.

Le autorità iraniane si preparavano da giorni per le manifestazioni di martedì, cercando di limitare in ogni modo la partecipazione. Avevano ordinato la chiusura delle scuole e delle università del Kurdistan, ufficialmente «per un’ondata di influenza», ma secondo attivisti e organizzazioni per i diritti umani sarebbe stata solo una scusa per impedire agli studenti di riunirsi e organizzarsi per andare a Saqqez.

Secondo attivisti citati da Reuters, le autorità iraniane avrebbero anche impedito ai genitori di Amini di partecipare alla manifestazione per la figlia, minacciando di arrestare l’altro loro figlio. Il governatore del Kurdistan ha smentito questa ipotesi e ha detto che è stata una decisione della famiglia.

بەرخۆدانی خەڵک لە هەمبەر هێزە حکومەتییەکان لەگەڕەکی قەوەخی شاری سەقز چوارشەممە ٤ی خەزەڵوەری ٢٧٢٢#ژینا_ئەمینی#ژینا_امینی#MahsaAmini pic.twitter.com/f6RFdiswbU — Hengaw Human Rights Organization (@HengawO) October 26, 2022

