Come sono gli embrioni fino all’ottava settimana di gravidanza

In tutto il mondo i gruppi politici che si oppongono al diritto d’accesso all’aborto usano spesso immagini di neonati o feti molto sviluppati per propagandare i propri messaggi e, di fatto, l’idea che con l’aborto si uccida un bambino. Queste immagini però sono ingannevoli. Le leggi che regolamentano l’interruzione volontaria di gravidanza stabiliscono dei precisi limiti temporali entro i quali è possibile ricorrere alla procedura: l’aspetto delle cellule che costituiscono gli embrioni e i feti entro questi limiti di tempo è molto diverso.

MYA Network, una rete di mediche, pazienti e attiviste americane che si occupano dell’accesso all’aborto negli Stati Uniti, dove negli ultimi anni questo diritto è stato eliminato o molto ristretto in 14 stati, ha diffuso una serie di fotografie di come appare il tessuto cellulare prodotto da gravidanze interrotte dopo 5-9 settimane. Per la precisione le fotografie mostrano camere gestazionali, le strutture in cui si sviluppano gli embrioni e, dalla nona settimana di gravidanza, i feti. A questi stadi della gravidanza embrioni e feti umani non sono riconoscibili a occhio nudo, senza un microscopio.

Questa ad esempio è una camera gestazionale dopo 5 settimane di gravidanza. Per scattare questa fotografia, come le successive, è stato rimosso il sangue e la decidua, cioè la membrana prodotta dalla proliferazione della mucosa dell’utero.

Le sei settimane di gravidanza sono spesso citate, soprattutto nel dibattito americano sull’aborto, in quanto sono quelle dopo le quali si rileva un battito con le ecografie. È però erroneo definirlo “battito cardiaco fetale” come fa certa propaganda antiabortista perché sebbene ci sia una pulsazione, il cuore è solo abbozzato.

La questione del battito è stata più volte strumentalizzata, in modo simile alle immagini di neonati e feti molto sviluppati. Ad esempio, in Ungheria a settembre è stato approvato un decreto del governo che obbliga il personale sanitario che si occupa di interruzioni di gravidanza a far sentire alle pazienti che vogliono abortire il battito, e a produrre un documento che lo attesti, senza il quale le pazienti non possono accedere all’interruzione di gravidanza. In molti degli stati americani si parla di “fetal heartbeat” bills (leggi del battito cardiaco fetale) perché l’accesso all’aborto è stato ristretto con leggi che citano le 6 settimane come limite massimo per via della pulsazione.

In Italia, secondo la legge 194 del 1978, è possibile accedere all’interruzione volontaria di gravidanza entro 90 giorni (12 settimane e 6 giorni) dall’ultima mestruazione. Oltre tale limite gli aborti sono consentiti solo nei casi in cui il personale medico rilevi gravi anomalie genetiche e/o di malformazioni del feto, o gravi patologie materne a causa delle quali la gravidanza potrebbe mettere in pericolo la vita della donna.

La medica del MYA Network Joan Fleischman, autrice di queste fotografie, ha raccontato al Guardian che alcune sue pazienti che chiedono di vedere il tessuto cellulare rimosso dopo il proprio aborto «sono stupite dal suo aspetto. È così che mi sono resa conto di quanto le immagini che si trovano in rete e si vedono sui cartelli hanno influenzato la nostra cultura. Le persone quasi non ci credono che sia questo ciò che viene fuori».

Le settimane di gravidanza vengono misurate a partire dall’ultimo giorno di mestruazione perché i medici hanno sempre fatto così e usano questa convenzione per stimare le date presunte del parto nel caso delle gravidanze che le donne scelgono di portare a termine. Tuttavia nelle prime due settimane dall’ultima mestruazione non si è davvero incinta. E peraltro molte gravidanze terminano spontaneamente nei primi tre mesi.

Questa è una camera gestazionale dopo 9 settimane di gravidanza, quando tecnicamente si inizia a parlare di feto e non più di embrione. È comunque sempre uno stadio a cui non è possibile distinguerlo a occhio nudo.

Michele Gomez, un’altra medica del MYA Network, ha detto sempre al Guardian che alcuni medici sono riluttanti a mostrare fotografie come queste alle proprie pazienti per timore delle loro reazioni: «Ma non è davvero un nostro diritto o una nostra responsabilità stabilire le loro reazioni. Ciò che stiamo facendo è fare informazione e mostrare fatti che si oppongano alla disinformazione».