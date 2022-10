Il primo discorso di Meloni da presidente del Consiglio

Martedì mattina la nuova presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto il discorso con cui ha chiesto la fiducia alla Camera dei deputati per la prima volta dall’inizio del suo mandato. Ha parlato per più di un’ora affrontando moltissimi temi, senza scendere però in molti dettagli, interrotta spesso dagli applausi della coalizione di destra che la sostiene.

Quasi subito Meloni ha parlato dell’importanza simbolica della sua nomina in quanto «prima donna a capo del governo di questa nazione», elencando i nomi (senza cognomi) di diverse donne che hanno combattuto per ottenere la parità di genere, da lei ritenute importanti anche per il suo percorso personale. Le ha ringraziate «per aver dimostrato il valore delle donne italiane come spero di riuscire a fare ora anche io».

Tra le cose più importanti che Meloni ha detto a livello politico c’è la promessa che la coalizione di destra al governo farà di tutto per realizzare una riforma costituzionale che trasformi l’Italia in una repubblica presidenziale (o almeno in qualcosa di simile), «che garantisca stabilità e restituisca centralità alla sovranità popolare», secondo Meloni. Ha parlato del presidenzialismo come di una riforma per passare da «una democrazia interloquente a una democrazia decidente» e ha detto di voler partire dal modello di un semi-presidenzialismo alla francese, che «in passato aveva ottenuto consensi anche nel centrosinistra». Ma anche aggiunto, più duramente: «non rinunceremo a riformare l’Italia se ci trovassimo di fronte a opposizioni pregiudiziali».

Meloni ha poi parlato di moltissimi altri temi fra cui tasse, pensioni, Europa, guerra in Ucraina, energie rinnovabili, scuola, immigrazione, ribadendo in sostanza le posizioni espresse nella campagna elettorale appena trascorsa, alcune delle quali in contraddizioni con il suo passato. Il passaggio sull’Europa in particolare è stato assai morbido per una leader politica che fino a qualche anno fa chiedeva di uscire dall’euro, definiva la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea «comitato d’affari e di usurai», e tifava apertamente per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

A livello di posizionamento invece la cosa più rilevante è stato il tentativo di prendere nettamente le distanze dal fascismo: «A dispetto di quello che strumentalmente si è sostenuto, non ho mai provato simpatie o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici, per nessun regime, fascismo compreso», ha detto, contraddicendo di fatto diverse sue dichiarazioni fatte in anni passati in cui lodava il dittatore fascista Benito Mussolini. Poi ha detto di aver «sempre reputato» le cosiddette leggi razziali del 1938 come «il punto più basso della storia italiana, una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre».

In uno dei passaggi che saranno più discussi ha detto di aver vissuto da giovane gli anni in cui «nel nome dell’antifascismo militante ragazzi innocenti venivano uccisi a colpi di chiave inglese», riferendosi alle violenze fra neofascisti e antifascisti fra gli anni Settanta e Ottanta, parlando di «antifascismo militante» come se fosse un disvalore. Da giovane Meloni ha militato nel Fronte della Gioventù, il movimento giovanile del Movimento Sociale Italiano (MSI), il partito che si formò nel secondo dopoguerra raccogliendo dichiaratamente l’eredità del fascismo.