In Slovenia ci sono le elezioni presidenziali

In Slovenia si sta votando per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica e ci sono tre candidati dati per favoriti, anche se l’esito della votazione rimane incerto. Il presidente in Slovenia ha un ruolo per lo più formale, ma l’elezione potrebbe comunque avere qualche ripercussione per il governo di Robert Golob, a capo del partito verde liberale Movimento Libertà e in carica dallo scorso giugno.

Nella campagna elettorale si è fatto soprattutto notare l’ex ministro degli Esteri, Anže Logar, che fa parte del partito nazionalista e conservatore SDS e che i sondaggi prima delle elezioni davano al 30 per cento. La candidata indipendente centrista Nataša Pirc Musar era data al 20 per cento e il candidato sostenuto dalla maggioranza di governo, il socialdemocratico Milan Brglez al 17 per cento.

Difficilmente uno dei candidati supererà il 50 per cento dei voti, di conseguenza ci si attende un ballottaggio tra i due più votati che risulteranno dallo scrutinio. La persona che vincerà il ballottaggio succederà al presidente uscente Borut Pahor, al suo secondo mandato.