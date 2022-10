Il passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni, in diretta

Alle 10:30 di oggi si svolgerà a palazzo Chigi la cerimonia per il passaggio di consegne tra il presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, e la leader di Fratelli d’Italia e nuova presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo la cerimonia, che avverrà dopo un colloquio tra Draghi e Meloni, si terrà la prima riunione del Consiglio dei ministri, prevista per le 12:30.

Il passaggio di consegne è un’altra delle procedure che portano all’inizio di un nuovo governo dopo le elezioni. Ha però un valore più simbolico rispetto al giuramento, che si è svolto ieri al palazzo del Quirinale: è a partire dal giuramento infatti che la nuova presidenza del Consiglio e i nuovi ministri assumono formalmente le proprie responsabilità di governo.

Le cerimonia del passaggio di consegne sarà trasmessa in streaming e sarà articolata in due momenti separati: il primo nel cortile di palazzo Chigi e il secondo nella Sala dei Galeoni, dove la prassi prevede che il presidente del Consiglio uscente consegni a quello neoeletto la tradizionale campanella. È lo strumento con cui si dà inizio alle riunioni del Consiglio dei ministri, e viene trasportata per l’occasione su un vassoio d’argento da un funzionario del governo.