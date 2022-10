A Catanzaro tre persone sono morte nell’incendio di un appartamento

Nella notte tra venerdì e sabato si è sviluppato un incendio al quinto piano di una palazzina di Catanzaro, in Calabria: i Vigili del Fuoco hanno detto che sono morte tre persone e che altre quattro sono rimaste gravemente ferite. Non sono ancora state chiarite le cause dell’incendio.

La palazzina si trova in via Caduti 16 marzo 1978, nella zona a sud della città, e sembra che le tre vittime fossero tre ragazzi di 12, 14 e 22 anni: le quattro persone ferite appartenevano allo stesso nucleo familiare. Due di queste, gravemente ustionate, sono state portate in due centri ustioni di Bari e di Catania, mentre le altre due sono state portate all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

L’incendio ora è stato spento, ma i Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza la palazzina e hanno evacuato gli inquilini dell’appartamento adiacente a quello in cui è avvenuto l’incendio.