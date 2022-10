Oggi sono previsti vari scioperi dei trasporti, soprattutto per il traffico aereo

Per oggi, venerdì 21 ottobre, varie sigle sindacali del settore dei trasporti hanno convocato scioperi e manifestazioni che riguarderanno soprattutto il traffico aereo a livello nazionale. Le mobilitazioni potrebbero provocare disagi anche a chi si deve spostare in treno e in autobus in Veneto, Friuli Venezia Giulia e nel Lazio.

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del personale dell’Ente nazionale di assistenza al volo (Enav), cioè i controllori del traffico aereo. La protesta riguarda tra le altre cose l’applicazione e l’evoluzione del piano industriale, la mancanza di risorse e l’organizzazione dei turni di lavoro, ma in particolare i termini del rinnovo del contratto. Sempre per l’intera giornata di venerdì la Federazione lavoratori aziende italiane (Flai) ha indetto uno sciopero degli addetti ai servizi aeroportuali.

Potranno scioperare anche i piloti e gli assistenti di volo della compagnia spagnola Vueling, che dalle 10 organizzeranno un presidio nell’aeroporto di Fiumicino per protestare tra le altre cose contro la comunicazione di 17 esuberi tra i lavoratori assunti su Roma. Dalle 11 alle 15 sciopereranno anche i piloti di EasyJet nell’ambito di una manifestazione indetta dall’Anpac, l’Associazione nazionale professionale aviazione civile.

A causa dello sciopero dei controllori di volo la compagnia aerea Ryanair ha detto di aver dovuto cancellare oltre 600 voli da e per l’Italia. Anche Ita Airways ha previsto la cancellazione di più di 200 voli nazionali e internazionali (qui la lista). L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha ricordato che durante gli scioperi sono garantite le fasce orarie di tutela, in cui i voli devono comunque essere effettuati: le fasce vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Sempre venerdì potrebbero esserci disagi per chi viaggia in treno in Friuli Venezia Giulia e Veneto e su alcune linee di autobus e treni nell’area metropolitana di Roma e nel Lazio.

Dalle 9 potranno scioperare i lavoratori di Trenitalia che si occupano del settore commerciale, delle biglietterie e dell’assistenza clienti in Friuli Venezia Giulia, mentre in Veneto è previsto uno sciopero dei lavoratori di Trenitalia, Rfi, Ferservizi e Mercitalia Rail. Dalle 8.30 alle 12.30 potranno scioperare anche i lavoratori di Usb nel consorzio Roma Tpl, creando possibili disagi su alcune linee di autobus periferiche. Non sono invece previsti disagi per le linee urbane di Atac, la compagnia dei trasporti pubblici di Roma. Sempre dalla mezzanotte del 21 ottobre è previsto uno sciopero per i lavoratori di Cotral (la compagnia dei trasporti regionali del Lazio) indetto da Faisa e Cisal che potrebbe provocare disagi alla circolazione di altre linee di bus e treni regionali. Sono comunque garantite le fasce dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00.