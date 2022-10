Il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato che il prossimo 26 novembre aprirà il primo tratto della linea della metropolitana M4

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato che il prossimo sabato 26 novembre aprirà il primo tratto della M4, la linea metropolitana che collegherà l’aeroporto di Linate, a est della città, con la zona di San Cristoforo, a sud-ovest. In alcune “stories” sul suo profilo Instagram, Sala ha specificato che il primo tratto a essere aperto sarà quello fra Linate e la fermata di piazzale Dateo. Ha anche condiviso le foto di alcune nuove aree in corrispondenza delle nuove fermate in superficie.

I lavori per la realizzazione della M4 erano cominciati dieci anni fa ma avevano subìto una serie di intoppi e ritardi, aggravati anche dalla pandemia da coronavirus. Entro la primavera del 2023 dovrebbero essere aperte anche le due fermate successive a quella di Dateo, quelle di Tricolore e San Babila, mentre nel 2024 dovrebbe essere completata l’apertura del resto della linea, da San Babila a San Cristoforo.