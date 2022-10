Celebripost

Per vedere il film Glass Onion: A Knives Out Mystery, il sequel del film del 2019 Cena con delitto – Knives Out, bisognerà aspettare il 23 dicembre quando uscirà su Netflix, ma nel frattempo Daniel Craig, Kate Hudson, Edward Norton e Janelle Monáe, che fanno parte del cast, erano a farsi fotografare sul red carpet alla prima del film al festival del cinema di Londra. Una buona fetta di altre facce famose è stata fotografata invece in Italia: a Roma c’erano Russell Crowe con il sindaco Roberto Gualtieri, e Louis Garrel, Toni Servillo e Stefania Sandrelli alla Festa del cinema; mentre Gaia Scodellaro, Dakota Fanning e l’attore Denzel Washington sono ad Atrani, in costiera amalfitana, per le riprese di Equalizer 3.