Il popolo ucraino ha vinto il Premio Sakharov per la tutela della libertà di pensiero, il più importante riconoscimento per i diritti umani in Europa

Mercoledì la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha annunciato che il popolo ucraino è il vincitore del Premio Sakharov per la tutela della libertà di pensiero, il più importante riconoscimento per i diritti umani in Europa. Nel suo annuncio, Metsola ha elogiato gli sforzi degli ucraini per la protezione della «democrazia, della libertà e dello stato di diritto» nella guerra provocata dall’invasione russa e tuttora in corso; ha poi detto che gli ucraini «stanno rischiando la loro vita per l’Europa» e di sapere che «non si arrenderanno mai, e nemmeno noi».

Il Premio Sakharov fu assegnato per la prima volta nel 1988, ed è intitolato allo scienziato e dissidente sovietico Andrei Sakharov. Viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. Nel 2021 il premio era stato assegnato ad Alexei Navalny, il principale e più famoso esponente dell’opposizione al regime di Vladimir Putin in Russia, in carcere dal gennaio del 2021.

They are standing up for what they believe in. Fighting for our values. Protecting democracy, freedom & rule of law. Risking their lives for us. And today proud winners of @Europarl_EN #SakharovPrize. No one is more deserving. Congratulations to the brave people of Ukraine! pic.twitter.com/SORmU2DSbA — Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022

