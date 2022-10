Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo Renzi, sono stati assolti nel processo d’appello per il caso delle fatture false

Martedì la Corte d’Appello di Firenze ha assolto Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo Renzi, per il caso delle fatture false per cui erano stati condannati nel 2019 in primo grado a un anno e 9 mesi. Renzi e Bovoli erano accusati di aver emesso nel 2015 – attraverso due società da loro controllate – fatture false per un totale di 160mila euro all’imprenditore pugliese Luigi Dagostino, in cambio di consulenze che però l’accusa riteneva non fossero mai state mai state fatte. La motivazione con cui la Corte d’Appello li ha assolti è che il fatto non costituisce reato.