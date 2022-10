C’è stata un’alluvione a Creta: una persona è morta e due sono disperse

Tra venerdì e sabato, sull’isola greca di Creta c’è stata un’alluvione causata da intense piogge: un uomo è morto, rimanendo intrappolato nella sua auto, e due risultano ancora disperse, secondo i soccorritori.

L’alluvione ha provocato gravi danni in diversi paesi: l’acqua ha invaso le strade e ha trascinato via oggetti e veicoli. I servizi di emergenza hanno riferito di aver ricevuto più di 450 chiamate in un’ora nella mattina di venerdì.

Tutte le gole dell’isola, popolare meta di escursione per i turisti, sono state chiuse al pubblico fino a nuovo ordine.

La protezione civile ha chiesto a tutti residenti di Creta e delle isole di Rodi, di Karpathos, Kastellorizo e Kasos rimanere in stato di allerta.