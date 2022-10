Weekly Beasts

Prima di elencare gli animali fotografati in settimana vale la pena prendersi qualche minuto per il video di Larry, il famoso gatto che vive al numero 10 di Downing Street a Londra, la residenza dei primi ministri britannici, che a differenza della settimana scorsa non è ritratto insieme a qualche capo di stato ma è stato ripreso in un video mentre insegue con circospezione e poi riesce a far allontanare una volpe che si era avvicinata troppo al suo territorio. Il video lo trovate qui.

Passando oltre, come ogni autunno sono arrivate le foto dei cervi nei parchi inglesi, ma è una ricorrenza sempre suggestiva, insieme a qualche cervo che invece si è spinto un po’ più lontano di dove dovrebbe. Poi un alligatore albino, un riccio, un koala con piloti di MotoGP e una manciata di volatili.