C’è stato un blackout in quasi tutto il Bangladesh

Martedì pomeriggio in Bangladesh c’è stato un problema alla rete elettrica nazionale che ha causato un blackout in circa l’80 per cento del paese. Il blackout è durato oltre sette ore, durante le quali le attività commerciali e quotidiane sono andate avanti con candele e luci dei cellulari: le forniture di energia elettrica sono state ripristinate solo in serata.

Non è chiaro cosa abbia causato il blackout e sono in corso alcune indagini: un’ipotesi è che sia stato dovuto alla recente sospensione delle centrali elettriche a gasolio, che in Bangladesh producono circa il 6 per cento dell’energia elettrica nazionale. La sospensione era stata decisa dal governo per ridurre i costi delle importazioni del gasolio, dato l’aumento globale dei prezzi dell’energia.