174 morti a una partita di calcio in Indonesia

Almeno 174 persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite in uno stadio di Malang, sull’isola di Giava in Indonesia, nelle violenze e nella calca seguite a una partita di calcio tra l’Arema FC e il Persebaya Surabaya. I tifosi avevano fatto irruzione in campo al termine dell’incontro, quando la polizia ha lanciato gas lacrimogeni provocando caos e panico tra la folla. Molte persone sono rimaste schiacciate nella ressa mentre cercavano di scappare. È uno dei peggiori, se non il peggiore, disastri avvenuti in uno stadio negli ultimi cinquant’anni.

La partita di calcio era di Liga 1, la massima serie indonesiana, ed era finita 3 a 2 per la squadra ospite del Persebaya Surabaya. Al Kanjuruhan Stadium c’erano 4mila persone in più del dovuto, ha detto il ministro della sicurezza indonesiano, mentre secondo il capo della polizia di Giava orientale a fare irruzione in campo sarebbero state circa 3mila persone, apparentemente tifosi della squadra sconfitta che giocava in casa, l’Arema FC.

Le immagini dallo stadio mostrano tifosi trasportare i feriti fuori dal campo, persone mentre scavalcano le recinzioni, molti corpi per terra. Tra i morti dovrebbe esserci anche un bambino di cinque anni. La FIFA, l’organo che governa il calcio mondiale, raccomanda alla polizia di non usare gas lacrimogeni negli stadi, proprio per l’alto rischio che provochino panico e calca tra i tifosi.

C’è ancora qualche incertezza sul numero dei morti, che comunque è sicuramente tra i più alti mai registrati in un disastro simile in uno stadio. Nel 1964, all’Estadio Nacional di Lima, in Perù, 320 persone morirono durante una partita di qualificazione alle Olimpiadi tra Perù e Argentina, in una dinamica simile. Nel 2001 ad Accra, in Ghana, ne morirono 126, sempre dopo l’utilizzo di gas lacrimogeni sulla folla che aveva fatto invasione di campo.