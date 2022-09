Il comico Trevor Noah lascerà dopo sette anni la conduzione del programma televisivo statunitense “The Daily Show”

Il comico sudafricano Trevor Noah ha annunciato che dopo sette anni lascerà la conduzione del popolare programma televisivo statunitense The Daily Show per potersi dedicare alla stand-up comedy. Nella puntata del programma di giovedì, Noah ha detto di aver capito che dopo sette anni «il suo tempo era scaduto». Durante la pandemia da coronavirus «ho trascorso due anni nel mio appartamento, e non in giro», ha detto: «la stand-up non c’era più, e quando ho ricominciato a farla ho capito che c’è un’altra parte della mia vita che voglio continuare a esplorare».

Noah ha 38 anni ed è nato a Johannesburg, in Sudafrica. Si è trasferito negli Stati Uniti nel 2011 e quattro anni dopo è stato scelto per sostituire il popolarissimo Jon Stewart alla conduzione del Daily Show, uno dei talk show più popolari del paese, in onda su Comedy Central. In questo periodo Noah ha commentato alcuni degli eventi più significativi della storia recente degli Stati Uniti, tra cui il movimento Black Lives Matter e l’attacco al Congresso degli Stati Uniti del gennaio del 2021. «Abbiamo riso insieme, abbiamo pianto insieme. Ma dopo sette anni sento che è arrivato il momento», ha detto Noah. Al momento non si sa chi prenderà il suo posto.