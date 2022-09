Secondo la ong Iran Human Rights, sono almeno 83 le persone uccise nelle grosse proteste contro il regime in Iran

Secondo la ong Iran Human Rights, che ha sede a Oslo (in Norvegia), sono almeno 83 le persone uccise nelle grosse proteste contro il regime iraniano che vanno avanti da ormai quasi due settimane. Le manifestazioni erano iniziate in segno di protesta contro la morte in carcere della 22enne Mahsa Amini, che era stata arrestata dalla polizia religiosa iraniana per non aver indossato correttamente il velo; poi si sono trasformate in una critica più ampia contro la polizia religiosa e il regime iraniano, estendendosi a decine di città in tutto l’Iran.

La repressione delle proteste è stata durissima: in alcuni casi la polizia ha sparato contro i manifestanti e verso le finestre delle case, lanciando anche lacrimogeni negli appartamenti. Le manifestazioni sono comunque continuate nonostante la dura repressione. Le organizzazioni che si battono per i diritti civili hanno detto che centinaia di persone sono state arrestate: secondo la ong Committee to protect journalists, che si occupa della tutela della libertà di stampa, tra queste ci sono almeno 28 giornalisti.

