Giovedì l’ex leader politica del Myanmar, Aung San Suu Kyi, è stata condannata ad altri tre anni di carcere: Suu Kyi ha già ricevuto diverse condanne, complessivamente a 20 anni di carcere, ed è ancora sotto processo per diverse altre accuse. Tutti i processi e le accuse nei suoi confronti sono ampiamente visti a livello internazionale come un modo per tenerla lontana dalla politica: a febbraio del 2021 lei e tutti i principali leader del partito di maggioranza erano stati arrestati in un colpo di stato militare, poco dopo che avevano vinto le elezioni del 2020 nel paese.

Insieme a lei sono stati condannati, anche loro a tre anni di carcere, tre membri del suo governo e l’economista australiano e suo ex consigliere Sean Turnell. Le accuse nei loro confronti non sono chiare perché il processo non era pubblico ed era chiuso anche ai giornalisti. Una persona che ha parlato con Associated Press in condizioni di anonimato ha detto che le condanne riguardano la violazione di segreti di stato.