A causa del maltempo sono state chiuse le scuole in diverse città di Campania e Basilicata

Diversi comuni di Campania e Basilicata hanno deciso che tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse almeno lunedì 26 settembre per via del maltempo. Tra gli altri, hanno ordinato la chiusura delle scuole i comuni campani di Napoli, Torre del Greco, Benevento, Giugliano, Sapri, Ischia, Afragola, Aversa, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Portici e Caserta (in quest’ultimo per due giorni), e il comune di Potenza, in Basilicata.

La decisione si deve alle forti piogge che da domenica ci sono state in gran parte delle regioni tirreniche del Sud, e in particolare in Campania e Basilicata. Proprio per via dei rischi connessi al maltempo, la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per lunedì in Basilicata, e un’allerta arancione per la Campania, il Molise, buona parte della Puglia e la Calabria settentrionale.