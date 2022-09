La Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa in Basilicata a causa del maltempo

La Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per lunedì 26 settembre in Basilicata a causa del maltempo, e un’allerta arancione per la Campania, il Molise, buona parte della Puglia e la Calabria settentrionale. Già oggi in gran parte delle regioni del Sud ci sono o ci sono state forti piogge, specialmente in Campania, per cui era stata diramata l’allerta arancione.

L’allerta diramata per lunedì riguarda il rischio idrogeologico, ovvero la possibilità che le piogge causino frane, crolli, o colate di fango. L’allerta rossa è il massimo livello di criticità e indica situazioni meteorologiche estreme che possono provocare gravi danni a persone o cose, come la rottura degli argini dei fiumi ed estesi allagamenti; quella arancione indica piogge intense e molto abbondanti, con possibili danni, mentre quella gialla avvisa di fenomeni pericolosi solo a livello locale. Per domani è previsto il livello di allerta giallo per il resto di Puglia e Calabria, così come per Sicilia, Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio meridionale e per il sud della Sardegna.