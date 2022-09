Come sono andate le elezioni

La coalizione di destra ha vinto le elezioni politiche di domenica, e stando alle proiezioni ormai piuttosto affidabili dovrebbe ottenere complessivamente oltre il 42% dei voti e una larga maggioranza in Parlamento, che però non sarà di due terzi dei seggi come sembrava possibile dai sondaggi.

Fratelli d’Italia è risultato il primo partito con più del 25% dei voti, un dato in linea con le previsioni, e la sua leader Giorgia Meloni sarà quindi probabilmente la prossima presidente del Consiglio, la prima donna e a capo della maggioranza più di destra nella storia dell’Italia repubblicana. Lega e Forza Italia, gli altri due partiti principali della coalizione, dovrebbero prendere tra l’8 e il 9 per cento: un risultato tremendo per la Lega che arrivata dal 17,3 per cento delle ultime elezioni politiche e dal 34 per cento delle ultime elezioni europee, e inaspettatamente buono per Forza Italia.

Il centrosinistra come previsto sarà la seconda coalizione, con una percentuale complessiva intorno al 26%: il Partito Democratico ha preso circa il 19%, un risultato di poco superiore a quello ottenuto alle politiche del 2018, che era stato il più basso nella storia del partito. Nella coalizione, l’alleanza Sinistra Italiana-Verdi dovrebbe aver superato la soglia di sbarramento del 3%, mentre +Europa lo saprà verosimilmente nelle prossime ore. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto circa il 16% dei voti, praticamente la metà di quanto prese nel 2018 ma comunque diversi punti in più rispetto a quanto stimavano i sondaggi all’inizio della campagna elettorale. Il Terzo Polo quindi, come ci si aspettava, non è davvero il terzo polo: il suo 7% dei voti è un buon risultato, ma inferiore ai voti presi da Forza Italia e alle aspettative più ottimiste annunciate nei giorni scorsi dal leader Carlo Calenda.

Con un affluenza al 64%, di dieci punti percentuali inferiore rispetto al 2018, sono state le elezioni politiche meno partecipate nella storia repubblicana.

Con questi risultati è evidente che la coalizione di destra potrà formare il suo governo, e che Meloni, in quanto leader del partito più votato, sarà indicata come presidente del Consiglio (a scegliere a chi affidare l’incarico sarà comunque il presidente della Repubblica Sergio Mattarella). «Dagli italiani su queste elezioni politiche è arrivata un’indicazione chiara, un governo di centrodestra a guida di Fratelli d’Italia» ha detto Meloni commentando i primi risultati intorno alle due e mezza di notte. «Gli italiani potranno avere un governo che esce da una loro chiara indicazione alle urne».

La maggioranza della destra dovrebbe essere tra i 105 e i 125 seggi al Senato sui 206 seggi totali (200 + i senatori a vita), più bassa di oltre una decina di seggi rispetto ai due terzi dell’aula, che avrebbero permesso di modificare la Costituzione senza passare per un referendum e senza coinvolgere altri partiti.

I risultati nei collegi uninominali a Camera e Senato, che assegnavano circa un terzo dei posti in Parlamento al candidato o alla candidata che ha preso più voti, saranno con ogni probabilità stravinti dalla destra praticamente in tutta Italia. Per sapere con certezza in quanti ha vinto il centrosinistra e il M5S bisognerà aspettare che lo scrutinio avanzi, ma saranno una manciata ciascuno: quelli del centrosinistra probabilmente tra Toscana, Emilia-Romagna, Torino e Milano, quelli del M5S tra Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

«È una serata triste per il paese» ha detto la vicepresidente del Partito Democratico Debora Serracchiani nel primo commento del centrosinistra ai risultati: «siamo la prima forza di opposizione in parlamento, quindi riteniamo di dovere fare una opposizione importante».

Tra i partiti più piccoli, né Italexit né Unione Popolare hanno superato la soglia di sbarramento del 3% che consentiva l’ingresso in Parlamento. Noi Moderati di Maurizio Lupi ha superato di poco l’1%, risultato che garantisce che i suoi voti vadano alla coalizione di destra. Impegno Civico di Luigi Di Maio è invece rimasta sotto la soglia, e i suoi voti sono perciò andati persi: lo stesso Di Maio non è stato eletto nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta in cui era candidato.