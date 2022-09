Le elezioni amministrative in Repubblica Ceca sono state vinte dal partito populista dell’ex primo ministro Andrej Babis

Nelle elezioni amministrative che si sono tenute il 23 e 24 settembre in Repubblica Ceca il partito dell’ex primo ministro Andrej Babis ha ottenuto un netto successo, vincendo nella maggior parte delle grandi città in cui si votava: 17 su 27. Babis era stato capo del governo dal 2017 al 2021, alla guida del partito populista ANO (che in ceco significa “sì” ed è inoltre acronimo di “azione dei cittadini insoddisfatti”). Aveva però perso le elezioni dell’ottobre 2021, quando la maggioranza in parlamento era andata alla coalizione di centrodestra SPOLU (“Insieme”) che aveva formato un governo insieme ai centristi.

Oltre che per le elezioni comunali, venerdì e sabato si è votato anche per il primo turno delle elezioni per rinnovare parte del Senato (27 seggi su 81): il partito di Babis ha ottenuto la maggioranza relativa, ma anche se dovesse vincere tutti i ballottaggi del secondo turno la coalizione di governo manterrebbe la maggioranza in Senato.