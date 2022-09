La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico, dicono Corea del Sud e Giappone

Domenica mattina la Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico. L’esercito sudcoreano, che ha rilevato l’attività, ha detto di aver localizzato un missile a corto raggio partito poco prima delle 7 del mattino (ora locale) vicino a Taechon, un centinaio di chilometri a nord di Pyongyang. Il missile ha raggiunto un’altitudine di 60 chilometri ed è poi caduto a circa 600 chilometri di distanza, in acque di competenza della Corea del Nord, fuori dalla zona economica esclusiva del Giappone. È il primo test missilistico di cui si ha notizia dallo scorso giugno: il lancio è stato confermato anche dalla Guardia costiera giapponese.

Le autorità sudcoreane hanno definito il lancio del missile «un gesto di grave provocazione». In questo periodo in Corea del Sud sono in corso esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti ed è attesa a breve la visita della vicepresidente statunitense Kamala Harris. Il lancio del missile è il modo con cui la Corea del Nord «mostra di voler sfidare l’alleanza» tra i due paesi, ha detto ad AFP Sao Kim, analista del think tank Rand Corporation.

