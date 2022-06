Lunedì mattina presto la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno lanciato otto missili nel mar del Giappone (noto in Corea come mare dell’Est), al largo della costa orientale della penisola coreana, in risposta al lancio di altrettanti missili domenica da parte della Corea del Nord. Il lancio di missili della Corea del Nord, l’ultimo di una lunga serie nell’arco degli ultimi mesi, era stato compiuto subito dopo un’esercitazione militare congiunta tra Corea del Sud e Stati Uniti.

Il lancio di missili congiunto dei due paesi rispecchia gli obiettivi espressi il mese scorso dal presidente sudcoreano Yoon Suk-Yeol, che durante un incontro col presidente americano Joe Biden aveva detto di voler adottare una linea più dura contro la Corea del Nord e di voler intensificare la propria collaborazione militare con gli Stati Uniti.

Il lancio di missili congiunto di Corea del Nord e Stati Uniti è iniziato alle 4.45 ed è durato circa 10 minuti: degli 8 missili lanciati, sette erano sudcoreani e uno era statunitense.