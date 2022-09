Come trovare i candidati del proprio collegio

In base al “Rosatellum”, la legge elettorale con cui si voterà alle elezioni di domenica 25 settembre, l’assegnazione dei seggi funzionerà con un sistema misto: un terzo verrà assegnato in collegi uninominali, in cui cioè si eleggerà un solo rappresentante, e due terzi in collegi plurinominali, dove ne verrà eletto più di uno. Sapere in quali collegi si vota è molto importante perché a ciascun collegio sono associati i candidati che le coalizioni o i partiti presentano all’uninominale e la lista di quelli che vengono presentati per ogni partito nei collegi plurinominali. Abbiamo messo in piedi un sistema semplice per individuare il proprio collegio e sapere così chi saranno le candidate e i candidati che si voteranno per la Camera e per il Senato: per scoprirlo basta inserire il comune o il quartiere in cui si vota.

I collegi sono semplicemente ripartizioni del territorio italiano, che delimitano zone in cui, in sostanza, i candidati sono gli stessi. Ma ci sono ben quattro tipi di collegi: quelli plurinominali della Camera e quelli plurinominali del Senato, e quelli uninominali della Camera e quelli uninominali del Senato. Ogni comune – o quartiere, nelle grandi città – in Italia si trova contemporaneamente in quattro diversi collegi (uno per ciascun tipo appena elencato).

Nei collegi uninominali, ciascun partito che si presenta da solo o ciascuna coalizione propone un candidato o una candidata. Ciascuno di questi collegi mette in palio un solo seggio: lo ottiene il candidato o la candidata che prende almeno un voto più degli altri. Nei collegi plurinominali, ciascun partito (anche quelli in coalizione) può presentare fino a quattro candidati (due maschi e due femmine). Ciascun partito può eleggere un parlamentare, nessuno o più di uno in quel collegio: dipende da quanti voti prende e da quanti seggi sono in palio in quel collegio.

Le persone candidate per essere elette alla Camera sono 1.314 per i collegi uninominali e 2.265 per i collegi plurinominali. Al Senato, invece, le persone candidate nei collegi uninominali sono 646 e 1.197 nei collegi plurinominali. Nei collegi che fanno riferimento all’estero, invece, sono candidate 95 persone alla Camera e 41 al Senato.

I moduli di ricerca che seguono consentono di individuare tutti i candidati nei collegi uninominali e proporzionali della Camera e del Senato. Sono stati realizzati con i dati pubblicati dal ministero dell’Interno. Compilando il campo ricerca con il numero del proprio collegio (per trovarlo, basta cercare nel modulo qui sopra) è possibile trovare i relativi candidati alla Camera o al Senato, sia per i collegi uninominali con una sola persona candidata per coalizione o partito, sia per i plurinominali con una lista delle persone candidate per ogni partito.

Chi vota a Milano e a Roma, due città che hanno più collegi sia per la Camera che per il Senato, può consultare le mappe qui sotto, in cui il territorio delle due città è diviso secondo i collegi uninominali della Camera e del Senato. Le mappe sono ingrandibili fino al livello stradale.