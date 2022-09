Tutti i candidati alle prossime elezioni

Le elezioni politiche del 25 settembre saranno le prime dopo la riduzione del numero dei parlamentari: ne saranno eletti in totale 600, di cui 400 alla Camera e 200 al Senato, mentre fino alle ultime elezioni erano 945. I 600 posti disponibili saranno contesi da 5.558 persone che i partiti hanno inserito nelle liste consegnate il 22 agosto.

Si voterà ancora con il sistema elettorale chiamato “Rosatellum”. La legge prevede che il parlamento, formato da Camera e Senato, venga eletto in due modi diversi, ma collegati: un terzo dei seggi (147 collegi per la Camera e 74 per il Senato) viene assegnato con un sistema maggioritario e i restanti due terzi con il sistema proporzionale (245 alla Camera e 122 al Senato oltre ai 12 deputati e ai 6 senatori eletti all’estero). Per questo il Rosatellum è considerato un sistema elettorale “misto”.

La legge elettorale si basa su collegi elettorali, cioè porzioni di territorio in cui l’Italia viene suddivisa per eleggere i rappresentanti in parlamento a ognuna delle quali è associato un certo numero di seggi. I collegi sono chiamati “uninominali” e “plurinominali”. “Uninominale” vuol dire che in ogni collegio le coalizioni o i partiti candidano una sola persona, e chi prende più voti tra le persone candidate ottiene il seggio (vale quindi il sistema maggioritario). “Plurinominale” vuol dire che in ciascun collegio ogni partito candida fino a quattro persone: i seggi disponibili vengono poi distribuiti in modo proporzionale ai voti presi dalle coalizioni o dai partiti. Chi è più in alto nelle liste dei partiti ha più possibilità di essere eletto.

Abbiamo creato un database consultabile per trovare i propri collegi: basta cercare il nome del proprio comune o del proprio quartiere, nelle grandi città, per trovare in quali collegi uninominali e plurinominali votare, alla Camera e al Senato. Una volta trovati i collegi, su può passare ai database successivi per trovare i candidati.

Chi vota a Milano e a Roma, due città che hanno più collegi sia per la Camera che per il Senato, può consultare le mappe (Milano Camera – Milano Senato – Roma Camera – Roma Senato), in cui il territorio delle due città è diviso secondo i collegi uninominali della Camera e del Senato.

Le persone candidate per essere elette alla Camera sono 1.314 per i collegi uninominali e 2.265 per i collegi plurinominali. Al Senato, invece, le persone candidate nei collegi uninominali sono 646 e 1.197 nei collegi plurinominali. Nei collegi che fanno riferimento all’estero, invece, sono candidate 95 persone alla Camera e 41 al Senato.

I moduli di ricerca che seguono consentono di individuare tutti i candidati nei collegi uninominali e proporzionali della Camera e del Senato. Sono stati realizzati con i dati pubblicati dal ministero dell’Interno. Compilando il campo ricerca con il numero dei propri collegi (per trovarli, basta cercare nel modulo qui sopra) è possibile trovare i candidati del proprio collegio elettorale, alla Camera o al Senato, per i collegi uninominali con una sola persona candidata per coalizione o partito, o plurinominali con una lista delle persone candidate per ogni partito.