Dodici persone, tra cui sette studenti, sono rimaste ferite dopo il crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre di Roma

Giovedì attorno alle 12.30 ha ceduto parzialmente una scalinata del Globe Theatre di Roma, il teatro che si trova all’interno del parco di Villa Borghese: sono state ferite dodici persone, che sono state soccorse e trasportate in vari ospedali della città. Tra i feriti ci sono anche sette studenti.

Secondo le prime ricostruzioni, la scalinata ha ceduto alla fine di uno spettacolo organizzato per alcune scolaresche, quando gli studenti stavano uscendo dall’edificio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Parlando con i giornalisti prima di una conferenza stampa, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha detto che il teatro sarà chiuso e dichiarato inagibile per la sua messa in sicurezza.