Un po’ di agende, per sentirsi organizzati

Ciao! Consigli per un’agenda 2022/2023? Settimanale o giornaliera è indifferente. Grazie! M.

Ciao M., inutile prenderci in giro: nel rispondere alla tua domanda arriverà un momento in cui parleremo delle agende Moleskine, quindi iniziamo da qui e togliamoci il pensiero.

Il celebre marchio milanese ha diversi modelli di agende da 18 mesi, da luglio 2022 a dicembre 2023, sia settimanali che giornaliere, in formati large, extra large e “pocket”, con copertina rigida o morbida, e di vari colori. Se la decisione spettasse a chi scrive, sceglierebbe la versione tascabile settimanale con copertina morbida, nera, che su Amazon costa 17,70 euro. Per chi cerca qualcosa di meno minimal invece c’è un’edizione speciale Sakura (il nome giapponese che indica i fiori di ciliegio), tra i 25 e i 27 euro a seconda della preferenza tra le illustrazioni in copertina: gente che corre o uccelli.

Sul sito di cancelleria italiano Saypaper c’è invece una ricca selezione di planner non datati (i numeri dei giorni vanno scritti a mano) che si adattano ad ogni esigenza, tra cui quelli coloratissimi del marchio The Completist: questo modello tascabile (10,5 cm x 14,8 cm) copre 12 mesi, costa 17 euro ed è stato realizzato da un produttore che per i fogli interni usa vecchi spartiti musicali riciclati.

Ci sono anche un paio di agende in sconto (datate, in questo caso), come questa ad anelli di Rifle Paper in grande formato (25,5 x 21,5) che va da agosto 2022 a dicembre 2023 e costa 30 euro invece che 45; o due modelli più piccoli sempre con il motivo sakura che richiama la fioritura dei ciliegi giapponesi: questa e questa, entrambe di Rico Design, costano 18 euro.

Un altro marchio apprezzato dalla redazione del Post è Notem, un’azienda nata a Copenhagen nel 2017 che vende prodotti di cancelleria realizzati da designer danesi e con un’estetica tipicamente scandinava. Le sue agende si trovano online sia su SayPaper sia sull’e-commerce generalista Smallable. Tra le più funzionali c’è quella del modello Milo (15 euro), che è settimanale ma non datata, e ha la copertina a quadri. Dura 26 settimane, circa 6 mesi, quindi è piuttosto sottile ma deve piacere l’idea di cambiare agenda a gennaio. Misura 17 centimetri per 23,5 e sta comodamente in uno zaino o in una borsa non troppo piccola.

Il modello settimanale con la copertina a righe (23 euro, qui blu) è altrettanto bello da vedere e ha spazio per gli appuntamenti sulla pagina di sinistra e per altre note su quella di destra: non è indicata la durata in settimane, ma ha 160 pagine contro le 48 del modello Milo. Even (56 settimane) è un modello più elegante, con copertina rigida in tessuto e costa circa 27 euro (blu o terracotta).

Letts è una cartoleria londinese con più di duecento anni di storia che ebbe successo soprattutto per i suoi registri commerciali, quelli per chi deve registrare entrate e uscite di un’attività. Da allora il suo catalogo non si è particolarmente ampliato in quanto a prodotti – l’azienda continua a essere specializzata in diari, calendari e registri – ma si è allargato a una vastissima scelta di modelli. Le agende sono di qualità, con copertine essenziali, monocolore e fantasia, e il design delle pagine è molto semplice e pulito. Su Amazon se ne trovano diverse, soprattutto settimanali e in formato A5, che vanno dal luglio del 2022 al luglio del 2023, con copertina rigida in lino tra i 10 e i 12,90 euro a seconda del formato. Altri modelli si trovano anche sui siti di Libraccio, IBS, Feltrinelli e quello ufficiale di Letts: i prezzi vanno dai 12 ai 20 euro circa.

In altre occasioni in cui ci siamo trovati a parlare di agende, una redattrice del Post ha consigliato l’agenda di Quo Vadis, un’azienda nata in Francia nel 1954, dopo averne usate diverse per alcuni anni (prima di passare definitivamente al Calendar di Google). Il fondatore, Francis Georges Beltrami, fu il primo ad avere l’idea di realizzare un’agenda diversa da quelle giornaliere che erano in circolazione ai tempi, che permettesse di avere un’idea generale degli impegni settimanali con una sola occhiata. Oggi ce ne sono molte altre simili, ma la redattrice dice che l’ha usata a lungo soprattutto nella versione piccola (10 per 15 centimetri): questa rossa giornaliera con copertina rigida costa 10 euro, questa blu 9,25 euro e questa morbida lampone 18 euro. Su Amazon, IBS e il sito ufficiale ci sono diversi modelli e colori, ma sono molto diffuse anche nelle grandi librerie.

Per chi ha un gusto un po’ barocco, Paperblanks è un’azienda canadese che fa agende e taccuini ispirati all’estetica dei manoscritti antichi. Le copertine sono molto curate e spesso ispirate a opere d’arte o ritrovamenti storici documentati e raccontati approfonditamente sul sito di Paperblanks, sotto la descrizione di ogni prodotto. Alcuni modelli per il 2022/2023 si trovano anche su Amazon: il costo è solitamente tra i 17 e i 23 euro.

Il marchio italiano Legami ha un catalogo molto ricco di agende di spessori, dimensioni, colori e fantasie diverse. Molte hanno un’estetica un po’ bambinesca che potrebbe non convincere tutti, ma ce ne sono altre più sobrie, e hanno il vantaggio che si trovano sia online che in moltissime cartolerie e librerie. I prezzi sono nella media di quelle viste finora.

Vale la pena inserire in questa lista l’agenda di SmartPanda una delle più acquistate dai lettori e dalle lettrici del Post negli anni scorsi. È molto semplice, settimanale e in formato A4, quindi non molto adatta a chi è abituato a portarla in borse o zaini piccoli, ma comoda per chi la tiene aperta tutto il giorno sulla scrivania perché ha gli anelli e quindi sta ben piatta. Riguardo l’aspetto, tra le recensioni di Amazon un’utente ha scritto «bellissima la copertina morbida e soffice» e un’altra ha definito l’interno «esteticamente professionale». Costa 19 euro.

Tra le più minimal che possiamo consigliare c’è l’agenda accademica del marchio giapponese Muji: è in carta, parte da agosto 2022, arriva a settembre 2023 e in questo momento sul sito è disponibile in due formati, A5 e B5. In questi giorni sono in sconto e costano entrambe poco più di 4 euro. Se invece sei alla ricerca di qualcosa di molto colorato, su Amazon ci sono alcuni modelli da 17 mesi del marchio statunitense Ban.do con fantasie floreali (28 euro), con farfalle, frasi motivazionali e in generale colori vivaci. I prezzi variano da modello a modello, dai 28 ai 44 euro.

Per concludere vi buttiamo lì anche un’opzione che ha avuto sempre più successo negli ultimi anni, cioè il cosiddetto bullet journal, adatto a quel tipo di persona che usa le agende per organizzarsi ma disegnare e creare pagine esteticamente appaganti. Fu ideato dal designer Ryder Carroll, che cominciò a lavorarci allo scopo di organizzare meglio i propri impegni, diventò un libro e vendette moltissime copie. All’inizio bisogna dedicare un po’ di tempo a capire come funziona e come può essere più utile a ciascuno (è un metodo flessibile, che ognuno può adattare alle proprie esigenze), ma poi diventa abbastanza immediato.

Chi è interessato a provarlo, oltre a leggere il libro, può guardare il videotutorial di Carroll (con i sottotitoli in italiano), oppure cercare online tra i tanti tutorial e canali YouTube dedicati. Per metterlo in pratica si può usare un qualsiasi quaderno senza scritte, oppure si può comprare un Leuchtturm, che è il taccuino “ufficiale” del bullet journal, caratterizzato dal fatto di avere le pagine numerate, che tornano utili per creare l’indice interno previsto da Carroll. Su Amazon costa circa 20 euro e c’è in moltissime opzioni: a colori, a quadretti, a righe, a puntini o con le pagine bianche, in formato A4, A5 e A6.

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.