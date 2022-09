È morta Graziella Pagano, a lungo senatrice ed europarlamentare di centrosinistra

È morta Graziella Pagano, senatrice del centrosinistra dal 1992 al 2006, europarlamentare dal 2008 al 2009, candidata alle prossime elezioni alla Camera nella lista del Terzo Polo da militante di Italia Viva. Aveva 77 anni e da tempo era malata di tumore, di cui aveva più volte parlato in pubblico. Oggi Pagano viene ricordata soprattutto per essere stata la promotrice dei Dico, la prima proposta di legge per normare le unioni civili.

Pagano aveva iniziato la carriera politica nel Partito Comunista Italiano: fu consigliera comunale a Napoli dal 1987 al 1992 prima di essere eletta al Senato. Nel secondo governo guidato da Romano Prodi fu consigliera politica di Prodi. Dal 2010 al 2011 fu invece assessora al Turismo nella giunta di Napoli durante il mandato della sindaca Rosa Russo Iervolino. Nel 2019 aveva lasciato il Partito Democratico per aderire ad Italia Viva.