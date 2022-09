La Spagna ha vinto gli Europei maschili di basket

La Nazionale maschile spagnola ha vinto la 41ª edizione degli Europei di basket. Nella finale giocata domenica sera a Berlino ha battuto 88-76 la Francia, che ai quarti aveva eliminato l’Italia. Per la Spagna allenata dall’italiano Sergio Scariolo — che è anche coach della Virtus Bologna — è la quarta vittoria agli Europei nelle ultime sei edizioni del torneo. Tre anni fa aveva inoltre vinto i Mondiali disputati in Cina.

Per arrivare fino alla finale degli Europei, la Spagna era arrivata prima nel suo girone davanti a Turchia e Montenegro. Nella fase a eliminazione diretta ha eliminato, in ordine, Lituania, Finlandia e Germania in semifinale. Come miglior giocatore del torneo è stato eletto Guillermo Hernangómez, centro dei New Orleans Pelicans in NBA e fratello di Juan, miglior marcatore della finale di Berlino, con 27 punti realizzati.