È morto Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia da anni latitante a Dubai

Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia da anni latitante, è morto nei giorni scorsi a Dubai, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Aveva 59 anni. La notizia della morte di Matacena si era diffusa venerdì ed è stata confermata in serata all’ANSA dai suoi avvocati.

Matacena, figlio di una ricca famiglia di imprenditori calabresi, era stato parlamentare dal 1994 al 2001. Negli anni successivi fu al centro di un lungo caso giudiziario che si concluse nel 2014 con una condanna definitiva a tre anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, per via di alcuni suoi rapporti politici con famiglie della ‘ndrangheta. Nel frattempo Matacena si era trasferito negli Emirati Arabi Uniti, a cui da tempo lo Stato italiano chiedeva di estradarlo per fargli scontare la sua condanna in carcere. Nel 2014 l’ex ministro e parlamentare di Forza Italia Claudio Scajola fu arrestato con l’accusa di avere agevolato la latitanza di Matacena. Per questa vicenda nel 2020 è stato condannato in appello a due anni di carcere.