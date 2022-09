È in corso un vasto incendio in un grattacielo di Changsha, capoluogo della provincia dell’Hunan, nella Cina centro-meridionale. L’incendio è iniziato nel tardo pomeriggio (quando in Italia erano circa le 12), e le fiamme hanno rapidamente avvolto tutto l’edificio. La televisione cinese CCTV dice che i vigili del fuoco sono sul posto, ma non ha diffuso dettagli su eventuali feriti e morti. Nell’edificio, alto circa 200 metri, ha sede China Telecom, una delle principali compagnie di telecomunicazione del paese.