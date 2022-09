Sabato la tennista polacca Iga Swiatek ha vinto la finale femminile degli US Open contro la tennista tunisina Ons Jabeur, battendola in due set: 6-2 e 7-6. Gli US Open sono uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, che compongono il cosiddetto Grande Slam. Per Swiatek, che ha 21 anni ed è la numero 1 al mondo nella classifica del tennis femminile, è la seconda vittoria in uno Slam nel 2022: a giugno aveva vinto il Roland Garros (per la seconda volta, dopo il 2020).

Anche per Jabeur, che ha 28 anni, quello di sabato è stato un risultato importante: arrivando seconda ha raggiunto il risultato più alto finora nella propria carriera sportiva. Jabeur è al quinto posto della classifica mondiale femminile, e prima di sabato il suo risultato migliore era stata la qualificazione alla finale del torneo di Wimbledon quest’anno: era stata la prima tennista nata in un paese africano a raggiungere una finale di uno Slam, persa contro la kazaka Elena Rybakina.