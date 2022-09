Le foto di giovedì a Venezia

Giovedì è stata la giornata di Blonde, il film girato da Andrew Dominik sulla vita di Marilyn Monroe interpretata da Ana de Armas, attrice cubana naturalizzata spagnola, e che sarà disponibile su Netflix dal 28 settembre. A presentarlo c’erano, oltre al regista e all’attrice, anche l’attore protagonista Adrien Brody e uno dei produttori, Brad Pitt: come potete immaginare si sono fatti notare.

L’altro film della giornata è stato Siccità, di Paolo Virzì, presentato fuori concorso. La trama è particolarmente attuale: racconta di una Roma in cui non piove da anni e dei tentativi di sopravvivere e barcamenarsi di diversi personaggi. È, come si dice, un film corale a cui corrisponde un cast ricco di attori italiani affermati o considerati “giovani promesse”: Monica Bellucci, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Diego Ribon, Sara Serraiocco, Emanuela Fanelli e altri ancora.

