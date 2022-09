Le tenniste Iga Swiatek e Ons Jabeur giocheranno la finale femminile degli US Open

La polacca Iga Swiatek e la tunisina Ons Jabeur giocheranno la finale femminile degli US Open – uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, che compongono il cosiddetto Grande Slam – in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. La finale si giocherà sabato 10 settembre, quando in Italia saranno le 22. Per entrambe è la prima volta in finale agli US Open.

Swiatek ha 21 anni ed è la numero 1 al mondo nella classifica del tennis femminile: nonostante la giovane età, in carriera ha già vinto per due volte il Roland Garros, il principale torneo francese, nel 2020 e quest’anno. Lo scorso anno era arrivata agli ottavi di finale degli US Open, dove era stata sconfitta dalla svizzera Belinda Bencic.

Jabeur invece ha 28 anni e solo negli ultimi due anni ha iniziato a ottenere risultati notevoli, e oggi è al quinto posto della classifica mondiale femminile. Il risultato migliore, e più sorprendente, era stata la qualificazione alla finale del torneo di Wimbledon quest’anno: era stata la prima tennista donna nata in un paese africano a raggiungere una finale di uno Slam. Alla fine aveva però perso la finale contro la kazaka Elena Rybakina.