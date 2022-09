Il primo discorso di re Carlo III

Venerdì, alle 18 locali, Carlo III ha fatto il suo primo discorso alla nazione come nuovo re del Regno Unito, dopo la morte della madre, la regina Elisabetta II, la sovrana più longeva della storia del paese da cui ha ereditato il trono. Ricordandola ha detto: «Quella della regina Elisabetta è stata una vita ben vissuta, una promessa col destino mantenuta».

Il discorso di Carlo III (qui il testo completo) è stato trasmesso in streaming da Buckingham Palace, la sua residenza ufficiale a Londra come re.

Carlo III ha espresso il proprio dolore e quello del resto della sua famiglia per la morte di Elisabetta II, ricordandola in alcuni dei suoi aspetti più citati e commentati in queste ore: il suo senso del dovere, la sua devozione al proprio ruolo, ereditato dal padre a soli 25 anni, la sua capacità di mantenerlo anche nel mezzo dei profondi cambiamenti sociali che attraversarono la seconda metà del Novecento.

«La mia vita cambierà, naturalmente, con l’assunzione delle nuove responsabilità», ha detto il re Carlo III, e ha dichiarato di impegnarsi «solennemente» ad essere re con la stessa «incrollabile devozione» della madre.

Come nuovo re Carlo III ha espresso messaggi di continuità rispetto al regno di Elisabetta II e ai valori che lo hanno caratterizzato: ha detto di voler mantenere saldo il proprio legame con la Chiesa d’Inghilterra e di voler «rispettare al massimo le preziose tradizioni di libertà e responsabilità» che hanno caratterizzato e caratterizzano la storia del Regno Unito come democrazia parlamentare.

Carlo III ha concluso il proprio discorso parlando dei cambi di titoli e ruoli all’interno della famiglia reale con la sua salita al trono: ha citato la moglie Camilla Parker Bowles, che ora diventerà regina consorte del Regno Unito, e il figlio William, che erediterà il suo titolo di duca di Cornovaglia e gli succederà come re, e sua moglie Catherine.

Sui giornali britannici è stata piuttosto ripresa una delle ultime frasi del discorso di Carlo III, in cui ha chiamato la regina “mamma”: «E alla mia cara mamma, mentre inizi il tuo ultimo grande viaggio per raggiungere il mio caro e defunto papà, voglio semplicemente dire questo: grazie».

– Leggi anche: Che re sarà Carlo III