Il Bologna ha esonerato l’allenatore Sinisa Mihajlovic

La squadra di calcio del Bologna ha annunciato di aver esonerato l’allenatore serbo Sinisa Mihajlovic. Dopo cinque giornate la squadra ha ottenuto solo tre pareggi e due sconfitte ed è al momento quintultima in classifica. Mihajlovic, che ha 53 anni, allenava il Bologna dal 2019 e in questi anni non aveva mai portato la squadra più in alto del decimo posto in classifica a fine stagione. Nel luglio del 2019 gli era stata diagnosticata una forma di leucemia, e per curarsi aveva dovuto saltare diverse partite. Si era dovuto sottoporre a nuove cure nel marzo del 2022, a causa di una ricomparsa della malattia.