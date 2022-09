Ai biglietti degli autobus in Inghilterra verrà imposto un limite di 2 sterline per tre mesi

Il ministero dei Trasporti del Regno Unito ha annunciato lo stanziamento di un massimo di 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro) per mettere un limite al prezzo dei biglietti dell’autobus in Inghilterra: alle tariffe verrà imposto un limite di 2 sterline (circa 2,30 euro) per tre mesi, da gennaio a marzo 2023. La decisione è stata presa per mitigare il costo della vita che con ogni probabilità aumenterà con l’arrivo della stagione fredda, anche per l’aumento dei prezzi dell’energia e del carburante.

Il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, ha detto che «gli autobus sono di gran lunga il mezzo pubblico più utilizzato, quindi far sì che quasi tutti i viaggi costino non più di 2 sterline sosterrà i passeggeri durante i mesi invernali e aiuterà in maniera diretta migliaia di famiglie».

Secondo il governo i viaggiatori risparmieranno circa il 30 per cento sulla tariffa media, che è di 2,80 sterline, ma in certe zone rurali e periferiche i prezzi possono arrivare fino a 6 sterline. Per attuare la misura, il governo farà affidamento sulle autorità locali e sulle aziende del settore: secondo il ministero la gran parte degli operatori (corrispondente al 90 per cento del mercato) è favorevole alla misura.