Almeno 9 migranti sono annegati nel tentativo di passare il confine tra Messico e Stati Uniti

Almeno 9 persone sono morte nel Rio Grande nel tentativo di passare il confine tra Stati Uniti e Messico vicino a Eagle Pass, in Texas. Negli ultimi giorni moltissimi migranti hanno tentato un pericoloso attraversamento del fiume dopo giorni di forti piogge che avevano creato correnti particolarmente insidiose.

I funzionari statunitensi hanno detto di aver recuperato sei corpi, mentre la polizia messicana ne ha recuperati tre. 37 persone sono state salvate dal fiume nel territorio statunitense e altre 39 in territorio messicano. I funzionari non hanno detto da quali paesi provenissero i migranti morti e non hanno dato altre informazioni sulle operazioni di ricerca di altri corpi.

Questa zona al confine tra Messico e Stati Uniti sta diventando rapidamente uno dei corridoi privilegiati per gli attraversamenti di confine illegali. A luglio gli agenti di polizia hanno fermato 50mila persone a Eagle Pass. Molte provengono da Venezuela, Cuba e Nicaragua. In un comunicato stampa del mese scorso, i funzionari che controllano la frontiera hanno detto di aver trovato i corpi di oltre 200 migranti morti tra ottobre 2021 e luglio 2022.