Serena Williams ha superato anche il secondo turno degli US Open di tennis battendo Anett Kontaveit, numero 2 al mondo

La tennista americana Serena Williams ha superato il secondo turno degli US Open battendo in tre set (7-6; 2-6; 6-2) l’estone Anett Kontaveit, numero 2 nella classifica mondiale. È un risultato molto inaspettato dato che Williams, considerata unanimemente una delle tenniste più forti di sempre, ha 40 anni e aveva annunciato che questo torneo sarebbe stato l’ultimo della sua carriera. In molti si aspettavano che potesse uscire già al primo turno contro la montenegrina Danka Kovinic, che invece aveva sconfitto nettamente in due set (6-3; 6-3). Al terzo turno Williams incontrerà la croata naturalizzata australiana Ajla Tomljanovic, attualmente numero 44 nella classifica mondiale.