Emma Raducanu, campionessa in carica degli US Open di tennis, è stata eliminata al primo turno quest’anno

Emma Raducanu, vincitrice a sorpresa un anno fa degli US Open di tennis, è stata eliminata al primo turno nell’edizione attuale, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. La 19enne britannica è stata sconfitta dalla 32enne francese Alizé Cornet in due set, 6-3 6-3.

Raducanu, testa di serie numero 11 nel torneo e undicesima nel ranking mondiale, nel 2021 aveva sorpreso tutti: a 18 anni e 10 mesi e con un ranking da numero 150 del mondo aveva vinto il suo primo titolo del Grande Slam (i quattro maggior tornei tennistici del mondo) partendo dalle qualificazioni e senza perdere nemmeno un set. In questa stagione però non è mai riuscita a tornare a quei livelli: nei precedenti tre tornei del Grande Slam era sempre uscita al secondo turno.

Cornet, numero 40 del ranking mondiale, sta invece vivendo una buona stagione, culminata nei quarti di finale agli Australian Open. Dopo la vittoria ha detto, rivolgendosi al pubblico: «So che amate Emma, è una grande giocatrice e mi dispiace averla eliminata. Ma sono felice per la mia partita». Emma Raducanu, in virtù del sistema di punti del circuito WTA (Women’s Tennis Association), con la mancata difesa del titolo di un anno fa è destinata a perdere molte posizioni nella classifica mondiale: dovrebbe scendere intorno all’ottantesimo posto.