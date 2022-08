Tre persone sono morte a causa dell’esplosione di un container a bordo di un rimorchiatore ormeggiato al porto di Crotone

Tre persone sono morte a causa dell’esplosione di un container che si trovava a bordo di un rimorchiatore ormeggiato al porto di Crotone, in Calabria. È stata ferita una quarta persona, attualmente ricoverata in ospedale. Al momento le cause dell’esplosione, avvenuta attorno alle 17.30, non sono note. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno fatto sapere di aver spento l’incendio provocato dall’esplosione.

Secondo i primi accertamenti, tutte le persone morte facevano parte dell’equipaggio del rimorchiatore (un tipo di imbarcazione usata per trainare o spingere altre navi), che batte bandiera straniera. Altre quattro persone che inizialmente risultavano disperse sono state rintracciate.